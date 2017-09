Boef mag toch optreden in Utrecht

Maatregelen tegen botulisme in vijver Batau-Noord

12:23 Het waterschap Stichtse Rijnlanden neemt maatregelen om botulisme in de Nieuwegeinse wijk Batau-Noord te voorkomen. Afgelopen zomer was er veel ophef in de buurt van de Rendierweide toen er meerdere zwanen en eenden in de vijver aan deze ziekte stierven.