Boek over valwind moet inwoners Leersum morele steun verlenen

Journalist Edith Hazelzet gaat een boek schrijven over de valwind in Leersum. Op 18 juni vorig jaar raasde een storm over het dorp waarbij duizenden bomen omver werden geblazen. Om dat vooral niet te vergeten schrijft Hazelzet het boek. De schrijfster komt zelf ook uit Leersum.

Edith Hazelzet verdwaalde in de eerste dagen na de valwind in haar eigen dorp. Ze wist op een gegeven moment niet meer waar ze was. ,,Ik was gewoon boos op mezelf dat ik de weg kwijt. Ik sprak mensen die hun huis voorbij waren gefietst of op een kruising stonden en niet welke kant ze op moesten. Het dorp is door alle geknapte bomen zo ontzettend veranderd, enorm kaal en onherkenbaar.”

,,De uitdaging zal zijn dat er 7500 verhalen over die dag zijn te maken, want zo veel inwoners telt Leersum. Iedereen heeft een verhaal. Ook van mensen die onderweg waren De Maarsbergseweg was een soort dodenweg. De ene na de andere boom viel op de auto's. Het blijft heel bijzonder dat er die dag geen doden zijn gevallen.”

Nasleep extreem weer

Elke nieuwe storm brengt sommigen ook meteen terug naar dat desastreuze moment van 18 juni. Hazelzet: ,,De nasleep van die paar minuten extreem weer is enorm. Het raakt allerlei vlakken van het persoonlijk leven van inwoners, maar ook van de samenleving als geheel. Van de bossen en bomen, van de bovenkamers van mensen tot en met kabels in de grond, en alles wat er tussen zit. De valwind heeft mensen getroffen in hun hart, huis en haard, en veel in hun omgeving is blijvend veranderd.”

Wethouder Hans Waaldijk is blij met dit boek over de valwind. ,,Dit verdient een goed aandenken. Niet alleen in een kunstvorm, maar ook in een boek met verhalen. Daarom komt dit boek er met en over Leersummers, wonend van de dijk tot en met Maarsbergen.”

Het boek verschijnt in een oplage van circa vierduizend exemplaren en is naar verwachting rond de kerstdagen klaar.

