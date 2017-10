Boekenfestijn in oud V&D-pand komt met boekenbeurs

Boekenfestijn opende vandaag voor het eerst haar deuren in het voormalig V&D-pand in Zeist en heeft nu al plannen om uit te breiden. De boekenoutlet wil in december hoogstwaarschijnlijk alle verdiepingen van het pand gebruiken voor een boekenbeurs.

De outlet heeft voor nu intrek genomen in de kelder en op de helft van de begane grond. ,,We hebben op dit moment zo'n grote voorraad dat we hier gemakkelijk een beurs kunnen organiseren. Het is ook een uitgelezen kans om het hele gebouw te benutten", vertelt Eddie van der Beek, eigenaar van Boekenfestijn. De boekenbeurs zal dan niet 4 dagen duren, zoals in grote evenementenhallen, maar de hele maand.

Ondanks de beursopstelling met tafels vol boeken lijkt het alsof bezoekers in de V&D lopen. Overal hangen merknamen en stickers uit de V&D-tijd. Ook is het, net als voorheen, weer mogelijk om de doorgang te gebruiken. ,,We begrepen dat veel Zeistenaren het belangrijk en fijn vinden dat die doorgang er weer is. Scheelt toch een stuk lopen en het verbindt 2 winkelgebieden met elkaar."

Bewoners van Zeist zijn gematigd enthousiast over de komst van Boekenfestijn. ,,Ik dacht dat er andere plannen waren, dat het een soort winkelcentrum was, maar dit is ook prima'', zegt Piet den Dolder. ,,Het is zo zonde als zo'n groot pand lang leegstaat. Ik ben allang blij dat er weer wat bedrijvigheid is en dat ik de doorgang weer kan gebruiken. Als het koud is kan ik hier even lekker de warmte in of gewoon gauw naar de andere straat komen zonder om te lopen.''

Goede invulling

Marian Gresnigt tuurt om zich heen. ,,Ik vind het vervelend dat er geen bordjes zijn waarop ik kan zien welk genre waar staat. De winkel heeft een onduidelijke indeling. Als ik hier samen met mijn man heen was gekomen, zouden we allang weer buiten staan." Ze is op zoek naar boeken over spiritualiteit en zelfhulp. ,,Ik hou van boeken, dus met een boekenbeurs maak je me wel blij. Lijkt me een goede invulling van deze anders zo lege plek.''