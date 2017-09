Boekenfestijn naar de Jaarbeurs: 'Wij bouwen eigenlijk een soort supermarkt met boeken'

Tafel na tafel staat al vol. Daaromheen werken mensen hard om de rest van de boeken een plekje te geven. Ze moeten voor morgen twee hallen van de Jaarbeurs gevuld hebben. Het Boekenfestijn trekt elk jaar langs achttien steden in Nederland en België, donderdag begint het evenement in de Jaarbeurs.

Het Boekenfestijn is ontstaan uit De Centrale Boekhandel. 26 jaar geleden bood het bedrijf encyclopedieën aan op boekenmarkten voor een hele lage prijs. In de loop der jaren verkochten ze niet meer alleen encyclopedieën. Er kwamen meer genres bij, zoals romans, kookboeken, kinderboeken en boeken over historie. In 2013 is de naam veranderd in het Boekenfestijn.

Volgens Jan Bloemendaal (52), een van de mensen achter het evenement, heeft het Boekenfestijn twee verschillen met normale boekenwinkels. Om te beginnen hebben ze een veel groter aanbod dan boekenwinkels. ,,Wie bijvoorbeeld een boek over Japan wilt kopen, heeft in een boekenwinkel keuze uit drie of vier boeken. Hier hebben we er wel twintig.’’

Volledig scherm Medewerkers werken hard om hal 3 en 4 van de Jaarbeurs in te richten. © Wies van der Heyden

Goedkoop

Recente toptitels zijn ongeveer even duur als in de winkel. Maar de meeste boeken zijn een stuk goedkoper. Als boekenwinkels producten inkopen, mogen ze deze ook weer terugsturen naar de uitgever. De boeken die ze terugsturen, kunnen door anderen opnieuw ingekocht worden. Het Boekenfestijn maakt hier gebruik van. Ze kopen deze teruggestuurde boeken op, waardoor ze goedkoop weer verkocht kunnen worden. ,,Op sommige boeken bieden wij wel 90 procent korting”, vertelt Bloemendaal.