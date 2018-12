Boer Gert S. vrijgelaten: geen bewijs voor brandstichting

De beslissing van de rechter is gebaseerd op de laatste twee branden aan de Hollendewagenweg in Werkhoven: op 16 november en op 1 december. De advocaten Tim Vis en Sidney Smeets zijn niet verrast door het besluit. Zij spreken van ‘slecht’ politieonderzoek, een onterechte aanhouding vorige week zaterdag en ‘trucjes’ door politie en OM om Gert S. langer vast te kunnen houden.

,,Het is tijd dat de politie serieus onderzoek gaat doen naar de brandstichtingen”, reageert Smeets fel. ,,Dan komen de aanwijzingen richting andere verdachten wel.’’ Volgens de advocaat hebben Gert S. en zijn ex tijdens verhoren ook al aangegeven wie die mogelijke verdachten zijn en is het aan de politie om dit gedegen uit te zoeken. ,,Dus de politie moet nu vooral niet bij de pakken neer gaan zitten omdat ze van de rechter ongelijk hebben gekregen rond hun enige verdachte. Iedereen is op zoek naar duidelijkheid.”

‘Geen bewijs’

Over het onderzoek naar de brandstichtingen tot dusver stelt Smeets: ,,Door gebrekkige kennis bij de politie over branden zijn zaken verdacht gemaakt, terwijl de brandweer die allang logisch kon verklaren.” Meer wil hij niet kwijt, omdat hij het onderzoek niet wil schaden. ,,Dat kan mogelijke verdachten wijzer maken. De rechter heeft duidelijk gezegd dat er geen bewijs is tegen mijn cliënt. Het is nu tijd voor serieus onderzoek, waar tijd en energie in gestoken wordt. En vooral: aan de feiten houden.”

Volgens Smeets is Gert S. er slecht aan toe na een week in de cel. ,,Het is nogal wat allemaal. Inclusief allerlei mensen die zich hebben uitgelaten over wat ze van zijn aanhouding vonden. Hij is emotioneel belast door alles wat er is gebeurd en vindt dat de zaak opgelost moet worden.” De 35-jarige man is vandaag aan het einde van de middag direct vertrokken naar een geheim gehouden locatie ‘om tot rust te komen’. ,,Hij is een harde werker en wil met volle moed zijn bedrijf weer oppakken.”

De boer is sinds juli meermaals slachtoffer geworden van brandstichtingen. In ruim een maand tijd waren ook zijn boerderij en schuren en loodsen op het terrein vijf keer doelwit van brandstichtingen. Hierbij ontstond voor miljoenen euro's schade en kwamen ook veertig dieren om het leven.

Geruchtmakend

Gert S. blijft wel verdachte in de geruchtmakende zaak, laat het Openbaar Ministerie weten. ,,We gaan de mondelinge uitspraak bestuderen als deze op papier staat en dan beoordelen of we tegen de beslissing in beroep gaan”, stelt persofficier Bart Nitrauw. Het OM heeft 14 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing. Ondertussen gaat het onderzoek naar de branden door.

Kijk hier naar beelden van de branden: