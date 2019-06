Boer Gert uit Werkhoven ‘enorm geschrokken’ van zesde brand

UPDATEIn een woning aan het Groenedijkje in ’t Goy in de gemeente Houten heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed. Het perceel waarop de woning staat is eigendom van boer Gert S., op wiens terrein in Werkhoven vorig jaar vijf keer brand woedde. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de branden.

Het dak van een deel van de woning is door de brand ingestort. Ook is er veel waterschade. Rond 14.30 uur werd het sein brand meester gegeven. Over de oorzaak van de brand, die een uur daarvoor uitbrak, is nog niets bekend. De bedrijfspanden op het terrein achter het huis, van een fruitopslag en een pluimveebedrijf, hebben geen schade opgelopen.

Boer Gert kwam vorig jaar in het nieuws na een serie brandstichtingen op zijn terrein aan de Hollendewagenweg in Werkhoven. Hij werd kort na de vijfde brand door de politie aangehouden. De onderzoeksrechter besloot daarna dat er tegen S. onvoldoende bewijs bestond om hem nog langer vast te houden voor betrokkenheid bij de branden. ,,Mijn cliënt is enorm geschrokken,” meldt zijn advocaat Tim Vis. ,,Hij was ten tijde van de brand niet in de buurt. De politie doet onderzoek, dat verwelkomt hij en daaraan werkt hij graag mee. Hij hoopt dat de verantwoordelijke voor de branden snel wordt opgespoord.”

Volgens burgemeester Wouter de Jong van Houten, waar 't Goy onder valt, was boer Gert momenteel de bewoner van het getroffen pand. Buren hadden echter de indruk dat hij bezig was met een verhuizing. Dat zou onder meer blijken uit een bankstel dat een tijdlang in de tuin heeft gestaan.

Onderzoek

Het onderzoek naar de eerdere brandstichtingen bij boer Gert in Werkhoven is nog in volle gang. De recherche heeft het technisch onderzoek naar de branden nog niet afgerond. Ook moet het NFI nog met uitkomsten van testresultaten komen.

De branden leidden tot een miljoenenschade. Boer Gert is in april failliet verklaard. De agrarisch ondernemer heeft zelf faillissement aangevraagd, waarna de rechtbank in Utrecht dit heeft uitgesproken over zijn besloten vennootschap.