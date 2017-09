Boer redt kalfje van verdrinkingsdood



Een groep kalfjes stond zaterdagmiddag in Cabauw geconcentreerd te staren naar een nabijgelegen sloot. Toen Dilia van Zon dichterbij kwam om te kijken wat er aan de hand was, zag ze dat een ander kalfje vast was komen te zitten in het met kroos begroeide water.