Boeren blokkeren distributiecentra in Nieuwegein en Utrecht

Politie onderzoekt relatie tussen explosies in Tienhoven en Hoef en Haag dit weekend

De knal bij een huis in Tienhoven was een gerichte actie met een explosief. Dat zit volgens de politie achter de ontploffing, die op de vroege zondagochtend plaatsvond op een chaletpark aan de Westbroekse Binnenweg . Onderzocht wordt of er een relatie is met de aanslag op een huis in Hoef en Haag, op zaterdagochtend.

3 juli