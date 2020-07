Boeren komen woensdag naar Bilthoven, maar voor deur van RIVM mogen ze niet demonstreren

Pal voor de deur van het RIVM kan het niet, zegt gemeentewoordvoerder Anna Fallon. ,,Daar is echt geen ruimte voor. We gaan het protest als gemeente netjes faciliteren, maar wel op de Biltse Rading, net als in oktober, toen de boeren met 3000 trekkers kwamen. Het contact daarover met FDF is goed. Met hun hulp en dat van de politie en de Veiligheidsregio Utrecht gaan we dat regelen.’’

Stikstofsjoemelcijfers

De boeren protesteren woensdag tegen de veevoermaatregel van het kabinet. FDF trekt naar het RIVM omdat dat instituut in de ogen van de boeren ‘stikstofsjoemelcijfers’ verspreidt en een plek is waar ‘politieke keuzes overheersen boven wetenschappelijk bewijs’. Omdat het RIVM een politiek instrument wil zijn in plaats van wetenschappelijk, mag het zich op 22 juli - opnieuw - verantwoorden, aldus het FDF.

Volgens vakblad Melkvee start het programma om 14.00 uur voor de poort van het RIVM-terrein in Bilthoven. De tijd klopt, aldus FDF-woordvoerder Sieta van Keimpema, al is te verwachten dat sommige boeren al ruim voor die tijd aanwezig zullen zijn. Muziek, sprekers en een paneldiscussie staan al op het program. ,,Daarvoor benaderen we ook de andere partijen, zoals de minister. Maar we merken dat veel mensen al op vakantie zijn.’’ Ze denkt dat het protest wel eens tot 17 uur kan gaan duren.

Onverklaarbaar

Hoeveel boeren en tractoren deze keer hun opwachting zullen maken is nog onbekend, ook bij de FDF zelf. Van Keimpema hoopt daar maandag meer over te kunnen zeggen. Volgens haar zijn er zo'n 50.000 boeren in ons land, waarvan 15.000 als veehouder direct door de veevoermaatregel worden getroffen. ,,Maar de andere boeren komen ook nog wel aan de beurt. De onverklaarbare besluiten van dit kabinet zullen ook voor hen gevolgen hebben.’’

De verkeerschaos kan aanstaande woensdag wel eens groot worden, ondanks de vakantie. Dat is de reden dat de FDF als eerder de oproep deed om zoveel mogelijk thuis te blijven en daar te werken. In zekere zin heeft burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt daar al gehoor aan gegeven. Hij heeft zijn vakantie (in Nederland) uitgesteld tot na de demonstratie.