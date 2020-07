Boeren woedend om tractorverbod bij grote protestactie in De Bilt: ‘We worden van achteren genaaid’

Ook in Utrecht en Amersfoort neemt het aantal besmettin­gen toe: 150 nieuwe coronapa­tiën­ten in twee weken

16:28 Het aantal besmettingen met het coronavirus in de regio’s Utrecht en Amersfoort neemt weer toe. In de afgelopen twee weken zijn er 150 besmettingen gemeld. Vorige week lag dit cijfer nog op 124. Dat was het aantal besmettingen in de twee weken die toen voorbij waren. Ook is er één persoon aan het virus overleden.