Boerenwakeboarden: met 30 km surfen over een sloot

Een racewagen van 280.000 LEGO-steentjes in de Utrechtse Jaarbeurs

18:49 Een levensgrote sportwagen van het merk Mclaren is deze week te bewonderen tijdens het jaarlijkse LEGO World evenement in de Jaarbeurs in Utrecht. De snelle auto bestaat uit 280.000 legosteentjes en kon eerder dit jaar al op de goedkeuring rekenen van de Britse Prins William.