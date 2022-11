Boerenzoon brak het gesloten bastion van eeuwenoude stichting open

Minuut stilte op Domplein voor slachtof­fers aanslag in lhb­ti-nacht­club Colorado: ‘Liefde is sterker dan haat’

Op het Domplein in Utrecht wordt vrijdagavond bij het homomonument een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de bloedige schietpartij afgelopen weekend in een lhbti-nachtclub in Colorado Springs, in de Amerikaanse staat Colorado.

15:35