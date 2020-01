Boete voor bedrijf waar verongelukte Ruiz (15) maaltijden voor bezorgde

Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. De bedrijfsleider van het bedrijf, BurgerMe, krijgt een taakstraf aangeboden, omdat hij zich niet aan de wet Kinderarbeid heeft gehouden door de jongen na zeven uur 's avonds in te roosteren. Het is nog niet bekend hoeveel uur die werkstraf bedraagt. Als hij die schikking niet accepteert, moet hij alsnog voor de rechter verschijnen.

De jonge maaltijdbezorger Ruiz stak in het donker en de regen op zijn e-bike een winkelstraat over, toen hij werd aangereden door een automobilist die onder invloed was van cannabis. De bestuurder reed 80 kilometer per uur waar 50 was toegestaan en kon niet meer op tijd remmen. Hij kreeg vorig jaar negen maanden gevangenisstraf waarvan een half jaar voorwaardelijk, en een taakstraf van tachtig uur. Hij moest voor twee jaar zijn rijbewijs inleveren.