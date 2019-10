Boeteregen op A2 bij Utrecht voor negeren rode kruizen

Roetveeg­piet rukt op in de regio Utrecht, maar sommige plaatsen houden het liever bij het oude

9:24 Steeds meer Sinterklaas-comités in de regio Utrecht doen de zwarte piet in de ban. De roetveegpiet rukt op, ook in kleinere plaatsen. In Utrecht lopen al een paar jaar geen zwarte pieten meer mee in de optochten van Sinterklaas. In Houten hebben ze schoorsteenpieten met een grijs gezicht.