Bokje 07530 is nog geen 24 uur op deze wereld, maar is nu al zijn leven niet meer zeker

Marius Touwen, de man van 100 miljoen: ‘Ik ben trots op mijn succes en tegelijk schaam ik me dat ik zoveel heb’

15:00 Volgens ‘de shitlijst’ van het maandblad Quote is Marius Touwen, de vertrekkende baas van de Utrechtse arbodienst Zorg van de Zaak, goed voor een kleine 100 miljoen euro. En hij is nog sociaaldemocraat ook. ,,Dat is mijn motto: werk maakt gelukkig. Maar niet overdrijven, want vrij zijn is ook belangrijk.’’