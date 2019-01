Bol.com krijgt bijkantoor in België

Webshop Bol.com krijgt later dit jaar een bijkantoor in België, als aanvulling op het huidige hoofdkantoor in Utrecht. De webwinkel, in handen van supermarktconcern Ahold Delhaize, wil vanuit een vestiging in Antwerpen lokale ondernemers ondersteunen en adviseren bij het verkopen van hun assortiment op het platform.