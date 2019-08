Bol.com schrapt opvulmateriaal in pakketjes

Column Jerry Goossens Een dispuut­meis­je dat het als een dronken hooligan tegen de politie opneemt

12:29 Schrijver, journalist en columnist Jerry Goossens schrijft van dinsdag tot en met zaterdag over wat hem opvalt in de stad Utrecht. Dit keer over de leden van studentenvereniging Veritas, die het dinsdagavond in Park Paardenveld aan de stok kregen met de politie.