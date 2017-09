Bomen moeten wijken voor nieuw riool in Driebergen, bewoners zijn boos

Bewoners van de Dennenhorst en omgeving in Driebergen zijn bang dat hun lommerrijke omgeving zal veranderen in een soort Vinexwijk. De gemeente wil de wijk opnieuw inrichten en daarvoor moeten de ongeveer honderd bomen worden gekapt.

De bewoners zijn boos op de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ze willen dat de bomen blijven staan en dat de wethouder andere oplossingen bedenkt. Als de gemeente het maar wil, is dat heel goed mogelijk, menen Bas Sprengers, Tom Berkhout en Joyce Messchaert. Sprengers en Berkhout spreken maandag de raadsleden toe om hun grieven kenbaar te maken.

De gemeente wil in de wijk in het zuid-oosten van Driebergen de riolering vervangen. Dat die na bijna zestig jaar toe is aan vervanging, daar is iedereen in de wijk het wel over eens. Maar dat alle bomen worden gekapt en vervangen door fruitboompjes, dat pikken de bewoners niet.

Waar Berkhout en Messchaert vooral over vallen is het gebrek aan burgerparticipatie. „Daar hebben ze de mond vol van, de burgers mogen meepraten over hun wijk”, sneert Messchaert naar de gemeente. „Nou, mooi niet. Naar ons wordt niet geluisterd.”

Geen notulen

Berkhout heeft hetzelfde gevoel. „Er zijn vier inspraakavonden geweest om dit te bespreken. We kwamen met voorstellen, maar die werden niet serieus genomen. Ik vond het al vreemd dat er geen notulen van deze avonden werden gemaakt. Met notulen kun je terugvallen op afspraken. Het lijkt er steeds meer op dat de gemeente haar eigen voorstel overeind wil houden. Er wordt niet naar ons geluisterd. Dat is erg teleurstellend.”

Quote Mensen zijn hier komen wonen om het groen, om de bomen

Hij wijst nog eens naar buiten. Al die bomen weg, dat tast het karakter van de wijk aan. „De gemeente, of aannemer, kijkt tegen deze straten aan alsof het een nieuwbouwwijk is. Mensen zijn hier komen wonen om het groen, om de bomen. Dit is geen Vinexlocatie. Het zijn een stelletje onbenullen.”

Bas Sprengers sloot zich later aan bij de protestbeweging. Hij was op één van de inspraakavonden en maakte zich ook grote zorgen over de bomen. Berkhout sprak hem aan. „Zonder dat we het van elkaar wisten, maakten we bezwaar tegen het kappen van de bomen.”

Bijen zonder voedsel

Sprengers is oud-voorzitter van de landelijke bomenvereniging. Hij maakt gehakt van de Bomen Effect Analyse van de gemeente, op basis waarvan bepaald is dat de bomen moeten sneuvelen. „Dit is uitgevoerd door een niet-deskundig iemand. Als je het goed analyseert, kunnen veel bomen behouden worden. Er zijn er een paar slecht, die moeten gekapt worden, maar de rest niet.”

In de omgeving van de bomen staan tientallen kassen met bijen. Die halen hun honing bij deze bomen. „Zoals bekend staat de bijenstand onder druk”, zegt Sprengers. „Mijn bijen, en die van andere imkers, halen hun voedsel uit deze bomen. Dat kan straks niet meer.”

Quote We zijn boos, echt heel boos

Sprengers weet ook dat de bomen van deze grootte na een flinke hoosbui 4.000 liter water kunnen opnemen en verdampen. „Daar kan geen riool tegenop. Mensen hebben geen verstand van zaken.”