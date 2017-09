Bomenkap Haarbos verdeelt Maarsbergen: leeft er nu een das of niet?

Leeft er nu een das in het bos of niet? Die vraag zorgt voor spanningen in de kleine gemeenschap van Maarsbergen. De kap van bomen in het oosten van het dorp is voorlopig stilgelegd.

Het bedrijf Van Wolfswinkel Reiniging wil graag verhuizen en uitbreiden op het nog te ontwikkelen industriegebied in Maarsbergen-Oost. Daarvoor moet een stukje bos, het Haarbos, langs de A12 sneuvelen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug vond het goed, maar een paar milieuclubs verzetten zich tegen de plannen van het bedrijf. „De meeste inwoners van Maarsbergen zijn blij dat de zware vrachtwagens straks niet meer door het dorp gaan, maar door het buitengebied. Een klein aantal mensen is tegen de bomenkap en het duurt nu al zeven jaar”, klaagt eigenaar Wim van Wolfswinkel.

De kwestie zet relaties in het dorp onder druk. „Ik ken Wim al heel lang en we hebben zelfs bij elkaar in de klas gezeten”, zegt Richard Zweekhorst, voorzitter van de milieuvereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN). „We gunnen Wim zijn bedrijf, maar niet op deze plaats. In deze staan we lijnrecht tegenover elkaar. Het raakt onze persoonlijk relatie. We mogen inmiddels al niet meer in het bos komen. Het is zijn terrein.”

Van Wolfswinkel erkent dat niemand meer in het bos mag komen, maar volgens hem is dat omdat hij de veiligheid niet kan garanderen. „En omdat het mijn terrein is, ben ik verantwoordelijk.” Hij is het verzet tegen de kap inmiddels goed zat. Hij wil graag verder, maar wordt tegengewerkt. „Het begint te schuren in de onderlinge verhoudingen, dat is waar.”

Bezwaar

De kwestie bestaat uit delen: het bestemmingsplan en de wet natuurbescherming. De gemeente heeft het bestemmingsplan goedgekeurd. Van Wolfswinkel mag verdergaan met de ontwikkeling van het bedrijventerrein (vooral voor lokale bedrijven), maar er kwamen bezwaren. „We mogen bomen kappen, maar door een paar groepen is bezwaar aangetekend”, zegt Van Wolfswinkel.

Quote Zo bijzonder is dat bos niet. Het was vroeger een verwaarloosde camping Wim van Wolfswinkel

Zweekhorst meent dat het bos het leefgebied is van de das, een bedreigde diersoort. Omdat het onduidelijk is of de das er daadwerkelijk zit en of er mogelijk nog meer bedreigde diersoorten zitten, is de kap tot nader order gestaakt. „De complete biotoop wordt vernietigd. Ongeveer driekwart van de bomen ligt al plat. Wij denken dat de das er leeft. Bij een konijnenhol zijn graafsporen van de das te vinden, tekenen van zijn aanwezigheid.”

Verwaarloosde camping

Van Wolfswinkel, die zegt het bos op andere delen in Maarsbergen te compenseren, is er echter niet van overtuigd dat de das zich in het Haarbos ophoudt. „De das heeft er zijn foerageerterrein, maar er is geen burcht. In het verleden was er een konijnenhol. De das is daar wel eens geweest, maar woont er niet. Dat bewijzen beelden die zijn gemaakt met camera's, die er een jaar hebben gestaan. Ik begin een beetje moe te worden van die milieugroepen. Zo bijzonder is dat bos niet. Het was vroeger een verwaarloosde camping.”