Bomenkap in Maarsbergen-Oost gestaakt na felle protesten

Ongeveer driekwart van de bomen, volgens MMN enkele honderden, is al gesneuveld. De Raad van State buigt zich binnenkort over de zaak.

Op last van de provincie is de kap nu stilgelegd. „De reden dat het werk is stilgelegd, is dat het kapbedrijf moet aantonen dat er geen verbodsbepalingen worden overtreden uit de Wet Natuurbescherming ten aanzien van beschermde diersoorten. Hier moet eerst duidelijkheid over komen.”