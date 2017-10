Bommelding op Janskerkhof in Utrecht, straat afgezet

Video Houten trapt met potje voetgolf FC Utrechtmaand af

13:50 FC Utrecht komt deze maand geregeld over de vloer in Houten. De hele maand oktober staan hier activiteiten op het programma die met sport, spel en de voetbalclub te maken hebben. Als klap op de vuurpijl richt FC Utrecht op zondagmiddag 29 oktober een speciaal Houten-vak in voor de thuiswedstrijd tegen NAC. Daar kunnen Houtenaren met vrienden, familie en bekenden tegen gereduceerde prijzen de wedstrijd bekijken.