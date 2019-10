Bon Bini Holland wint Gouden Kalf van publiek

Huurders moeten leven brengen in Stadshuis Nieuwegein

18:38 Nieuwegein is druk op zoek naar bedrijven die een deel van de ruimten willen benutten in het zogeheten atrium van het Stadshuis. Dat is cruciaal voor de verlevendiging van de enorme hal. De stad broedt al ruim twee jaar op de invulling van het nu acht jaar oude complex.