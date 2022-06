Boodschap Universiteit Utrecht aan internationale student: ‘Geen kamer? Dan kun je beter niet komen’

Toestroom

Te weinig kamers

Lamkin: ,,Er zijn te weinig kamers. En het aandeel internationale studenten is in vergelijking met andere universiteiten weliswaar laag in Utrecht, zo’n 13 procent, maar omdat we een universiteit zijn met 37.000 studenten, praten we toch over een groot aantal studenten.” De universiteit wil ‘echt niet dat mensen de situatie onderschatten en in een lastig parket terechtkomen’.