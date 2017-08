Sinds gisteren is het gebouw leeg, vandaag om 17.00 uur kreeg eigenaar Universiteit Utrecht na drie jaar de sleutel terug van Books 4 Life. Books 4 Life in Utrecht, die volledig op vrijwilligers draait, verkoopt sinds 2009 gebruikte boeken, cd’s en dvd’s en heeft een omzet van meer dan 40.000 euro. Een triest moment, zegt voorzitter John Rijnbeek. ,,Maar we geven niet op.’’

Maanden is er gezocht naar een goed en betaalbaar onderkomen voor de spullen die Books 4 Life gratis krijgt van particulieren of bedrijven. ,,We zijn een paar keer dicht bij een overeenkomst geweest. Zo konden we een pand in bruikleen krijgen op de Lange Nieuwstraat op voorwaarde dat de gemeente toestemming zou geven. Helaas lukte dat niet, omdat het niet in het bestemmingsplan paste.’’

Tips

Dat laatste was vaker het struikelblok, net als een (te hoge) huurprijs of een (te korte) beschikbare periode van de winkelruimte. ,,Onze werkgroep is er druk mee bezig en er komen nog steeds tips binnen. We hebben altijd een paar ijzers in het vuur. Zo zijn we nu bezig met twee potentiële plekken. Welke? Daar kan ik nu niks over zeggen, maar als het rond is, melden we dat zeker.’’

Ondertussen liggen de boeken in de opslag. Rijnbeek: ,,Wel zijn we bij evenementen en staan we op markten. Daarvoor geschikte boeken blijven we verkopen via internet. Maar ik hoop uiteraard dat we snel weer een winkel hebben. Onze wensen? Liefst in of om het centrum, minstens 100 vierkante meter en bij voorkeur voor minimaal een jaar of langer.’’