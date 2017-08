Boom valt op vrouw: ‘het had veel slechter kunnen aflopen’

De bejaarde vrouw die gisteravond in Maarssen werd geraakt door een vallende boom, heeft verwondingen aan haar hoofd en knie. ,,Het had veel slechter kunnen aflopen, als ze niet op haar iPad had gezeten.’’

De metershoge boom stond op het terrein van woonzorgcentrum Maria Dommer aan de Vondelstraat. Het slachtoffer woont in het complex met aanleunwoningen. De boom knakte plotseling om, waarna het bovenste deel van de kruin tegen de gevel aan viel.

Terras

De vrouw zat op het terras aan de achterkant van de woning op de begane grond. Haar man, de 85-jarige Joop Nietveld, zat binnen. Ze werd geraakt door een tak. ,,Ik hoorde een grote klap. Toen riep mijn vrouw: ‘Joop, kom!’ Maar ik kon niet makkelijk uit mijn stoel komen.’’

Medewerkers van het woonzorgcentrum boden snel hulp en ook de politie en ambulance waren snel ter plaatse. De 83-jarige vrouw is naar het ziekenhuis overgebracht en kon in de loop van de nacht weer naar huis.

Het had slechter kunnen aflopen, beseft Nietveld. ,,Mijn vrouw was bezig met de iPad. Daardoor zat ze iets voorover gebogen. Als ze dat niet had gedaan, had ze de tak in haar gezicht gekregen. Maar het is een nachtmerrie.’’

Vermoeid

Inmiddels gaat het weer de goede kant op, zegt hij. ,,Ze heeft hoofdpijn, maar is niet meer duizelig. Ze is wel erg vermoeid.’’

Het deel van het terrein waar de boom is omgevallen, is afgesloten met politielinten. Vanmiddag komt er een boomexpert langs, zegt Jaap Evers van het woon-zorgcentrum. ,,Ik kan nu nog niets zeggen over de oorzaak. De deskundige onderzoekt de boom en bekijkt ook de andere bomen die er staan. Daarna wordt de boom weggehaald.’’ Pas als het zorgcentrum zeker weet dat de situatie veilig is, wordt het deel van het terrein weer toegankelijk.

Volledig scherm De omgevallen boom bij woonzorgcentrum Maria Dommer. © AD

Extra zorg

Evers zegt dat iedereen verbaasd is over het omvallen van de boom. ,,Als we wisten dat dit kon gebeuren, was de boom natuurlijk eerder gekapt.’’ Hij noemt het een geluk dat de bewoonster er relatief goed vanaf is gekomen. Er is extra zorg voor de vrouw en haar echtgenoot.’’