Boosheid en verbazing onder biebvrijwilligers over snoepreisje van directie naar New York

video Engels en straattaal rukken op, moa woar wordt er nog eg Utregs geproat?

8:14 Het Utrechtse dialect verdwijnt, terwijl Engels en straattaal oprukken. Wie zoekt, kan het onvervalste Utregs nog wel horen. In volksbuurten als Sterrenwijk, Ondiep en Wijk C bijvoorbeeld. Ook buiten de stad, zoals in Maarssen, IJsselstein en Nieuwegein wordt nog Utregs gesproken. Maar wordt er over twintig jaar nog Utregs gesproken?