Boosheid houdt gebruikers weg bij informatieavond over nieuw zwembad De Bilt

De Stichting Samen Verder en Waterpoloclub Brandenburg zullen vanavond niet aanwezig zijn bij de informatieavond over het nieuwe zwembad Brandenburg in De Bilt. Enerzijds voegt het volgens Robert Havekotte van Brandenburg en Hugo van Usen van Stichting Samen Verder niets toe aan eerder gekregen informatie, anderzijds is het verloren energie. Ze voelen zich niet gehoord.

Eind volgend jaar moet het zwembad, deels op temperatuur gehouden door warmte gewonnen uit het riool, zijn gerealiseerd. Alle gebruikers zijn gehoord door de gemeente, maar met de wensen is volgens de gebruikers niets gedaan. Johan L'Honoré Naber van het ouder-kind zwemmen in De Bilt twijfelt nog of hij zal gaan. Wellicht gaat hij toch nog even kijken hoeveel belangstelling er is. ,,Wij zien problemen die niet zijn weerlegd. Aan de ene kant zegt de gemeente dat ze bang zijn dat een groter zwembad niet genoeg gebruikers krijgt, aan de andere kant willen ze niet dat de bezoekers voor overlast zorgen in de wijk.''

Robert Havekotte van BZC Brandenburg is heel duidelijk: ,,Geloof erin, in het sprookje. Ik ga me er niet meer over opwinden. De gemeente heeft de KNZB (zwembond) meermaals gevraagd of er dispensatie mogelijk is om ons wedstrijden te laten spelen in het nieuwe zwembad. We spelen hoofdklasse. De KNZB gaf steeds weer hetzelfde negatieve antwoord. We zijn dus niet zo gelukkig met het bad zoals het er nu komt.''

Pierenbadje

Havekotte kreeg van de gemeente het advies om de breedtesport in te gaan als club. ,,Maar een clubhuis is niet mogelijk. Bovendien moeten er straks meer mensen in minder water omdat we nu nog de beschikking hebben over een pierenbadje. Straks niet meer."