Boosheid om verdwenen banier Halloween in Maarssen

Bij de organisatie zijn we woedend. Op Facebook regent het reacties. ,,Deze trieste figuren hebben een rondje Maarssenbroek gedaan en helaas bij meerdere kampen spullen weggehaald of vernield.''

Het is een soort collectieve boosheid. ,,Dit doe je niet'', zegt Marieke van Schaik van het wijkcomité Spectenkamp. ,,Er is hier in de straat een kruis uit een tuin gestolen. Natuurlijk zijn we daar boos om. Mensen steken er veel tijd in om dit Halloweenfeest te organiseren.'' De wijkcommissie steunt het initiatief wel, maar organiseert het niet.