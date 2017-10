Boswachter Hans Hoogewerf krijgt Medaille van Verdienste in Zilver

Hoogewerf is al decennialang het aanspreekpunt voor de lokale natuur in Maartensdijk, Groenekan en Bilthoven. Hij is beheerder van de Maartensdijkse en Ridderoordse bossen, van landgoed Beukenburg en van de Hooge Kampse Plas. Hij draagt zorg voor natuurbescherming, toezicht houden en is als boswachter een belangrijk aanspreekpunt voor gebruikers van natuurterreinen.