Boswachter Joris vreest voor ramp door droogte: ‘Veel bomen hebben al het loodje gelegd’

Nieuwe coalitie in Wijk bij Duurstede in beslissen­de fase: ‘Het wordt spannend’

De vorming van een coalitie in Wijk bij Duurstede gaat vanavond de beslissende fase in. De acht partijen geven achter gesloten deuren aan welke coalitie hun voorkeur heeft en of zij zelf een wethouder willen leveren.

17 mei