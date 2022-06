Boswachter ziet jaar na vernietigende valwind droom uitkomen: ‘Hier begint ons eigen oerbos!’

Elke vierkante meter in het gebied waar vorig jaar een valwind huishield is nu anders. Op de plek waar een kleine zevenduizend bomen en zestien hectare bos verdween, kan de natuur z'n eigen gang gaan. Er ontstaat nu een gebied waar eigenaar Utrechts Landschap al jaren aan werkte: bos zoals dat vroeger ontstond, zonder inmenging van de mens. Na het noodzakelijke opruimwerk is herstelwerk niet meer nodig en ontstaan volgens boswachter Maarten den Hartigh ‘unieke natuurwaarden’.

Met een drone is ‘het stormbos’ tot in detail in kaart gebracht om de ontwikkeling intensief te kunnen volgen. ,,Verspreid over het stormbos gaan we elke paar jaar precies kijken wat er gebeurt. Het is nu al schitterend en het wordt alleen maar mooier de komende jaren. Hier begint ons eigen oerbos!”