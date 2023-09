Botten en schedels lagen op de vloer, maar nu ligt deze historische grafkelder er weer piekfijn bij

Verscholen in het bos op landgoed Eyckenstein in Maartensdijk ligt een historische parel: een meer dan 200 jaar oude grafkelder. In de afgelopen maanden is de kelder, waarin nog volop menselijke resten liggen, grondig gerestaureerd. Dat was hard nodig, want hij was veranderd in een puinhoop. ,,Echt triest. Botten lagen op de vloer.”