Bouazani zet strijd om lijsttrekkerschap PvdA Utrecht door

Volgens de statuten van de PvdA zijn drie termijnen van vier jaar in de raad het maximum. Alleen in uitzonderlijke gevallen verleent het bestuur dispensatie. Bouazani, die graag lijstaanvoerder wil zijn bij de komende verkiezingen voor de gemeenteraad, krijgt de voor haar benodigde vrijstelling niet van het bestuur.

Maar de leden van de partij kunnen zich hier nog over uitspreken. ,,Het is nu aan het hoogste orgaan van de partij,’’ zegt Bouazani. ,,Ik heb mij eerder kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap omdat leden een beroep op me hebben gedaan. Ze zien mij als een energiek gezicht van de PvdA met kennis en ervaring. Ik kijk uit naar 19 oktober.’’

Verkiezing

Utrecht was decennialang een rood bolwerk, maar de achterban van de PvdA is de afgelopen jaren hard afgebrokkeld. De partij verloor negen zetels in 11 jaar tijd. De lijsttrekker krijgt de loodzware taak om de PvdA door de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 te loodsen.