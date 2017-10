Bouw appartementen Lentehof in Lopik start eind dit jaar

De gemeente heeft relatief weinig huurappartementen en ouderenwoningen, maar veel eengezinswoningen. Vaak worden die bewoond door een of twee personen van wie de kinderen de deur uit zijn, zodat de woning eigenlijk te groot is geworden. Om emotionele, financiële of praktische redenen zien mensen op tegen een verhuizing. Om hierbij te helpen en de mogelijkheden in kaart te brengen heeft de gemeente een wooncoach aangesteld. Mensen vanaf 65 jaar, zowel met een huurwoning als met een eigen woning, kunnen gebruikmaken van de gratis dienstverlening. Lopikers die een eengezinswoning achterlaten komen met voorrang in aanmerking voor een huurwoning. Hiermee hoopt de gemeente de doorstroming te bevorderen. Twintig appartementen mag de gemeente met voorrang toewijzen.