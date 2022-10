Bouw asielzoekerscentrum Kamp van Zeist vertraagd, vluchtelingen brengen winter door in paviljoens

De bouw van het asielzoekerscentrum (azc) bij Kamp van Zeist is vertraagd door een tekort aan bouwmaterialen, laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. De tweehonderd asielzoekers die nu in de paviljoens van de tijdelijke noodopvang verblijven, zullen daar de winter moeten doorbrengen.

In het nieuwe asielzoekerscentrum kunnen vierhonderd mensen onderdak krijgen. Eigenlijk zou het in december klaar moeten zijn, maar doordat verschillende bouwmaterialen te laat of vertraagd aangeleverd worden, zal het azc naar verwachting pas in april of mei volgend jaar opgeleverd worden.

De noodopvang op het terrein op de grens van Zeist en Soesterberg blijft daarom open tot het nieuwe gebouw af is. Daar verblijven ongeveer tweehonderd mensen in paviljoens. Zij zouden in december overgaan naar het nieuwe asielzoekerscentrum, maar moeten nu toch de winter doorbrengen in de noodopvang.

Geen kou lijden

De paviljoens zijn volgens een woordvoerder van het azc geschikt om de mensen gedurende de winter warm te houden. ,,Het zijn een soort grote tenten, maar dan met dikkere wanden, sanitaire voorzieningen, units met bedden en een fatsoenlijke verwarming. Niemand zal kou hoeven te lijden. Tenzij het 30 graden gaat vriezen, maar die kans acht ik niet zo groot.”

Wel is het een probleem dat er in december ruimte zou zijn voor 200 extra asielzoekers op het terrein van Kamp van Zeist. Maar dat is nu niet het geval. ,,Die extra plekken hebben we hard nodig, dus die gaan we wel missen”, zegt de woordvoerder van het COA. ,,We zullen op andere locaties moeten herverdelen om meer mensen te kunnen opvangen.”

De noodopvang bij Kamp van Zeist had in april van dit jaar last van ‘opstartproblemen’. Weinig voorzieningen en gebrek aan privacy in de opvang zorgden voor enkele incidenten met gefrusteerde vluchtelingen. De politie liet zich in de eerste dagen dat de opvang in bedrijf was regelmatig zien op en rond het terrein. Inmiddels is de noodopvang een ‘geoliede machine’.

Het nieuw te bouwen asielzoekerscentrum kwam er na de nodige discussie in de gemeenten Soesterberg en Zeist. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had Zeist eerder dit jaar gevraagd om opnieuw vluchtelingen te mogen opvangen op Kamp van Zeist, in een nieuw centrum. De wens was om er 700 vluchtelingen te huisvesten voor vijf jaar. Burgemeester en wethouders van Zeist stemden in. Tot er tumult ontstond in buurgemeente Soest.

Want Kamp van Zeist ligt dan wel op grondgebied van Zeist, de beoogde locatie voor de opvang ligt het dichtst bij Soesterberg (zo’n 7000 inwoners), waar het voornemen opnieuw een azc op te tuigen niet met gejuich werd ontvangen.

Inwoners van Soesterberg vreesden voor hun veiligheid en achtten het COA en de rijksoverheid - gebaseerd op recente ervaringen elders in het land - niet in staat om de asielzoekersopvang veilig en ordelijk te laten verlopen. Uiteindelijk rolde er een compromis uit: er moet een mix van bewoners komen in het nieuwe asielzoekerscentrum en in de eerste drie jaar niet meer dan zo’n 400 asielzoekers in totaal. Én na die periode een grondige evaluatie van veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Dat was voor de gemeenteraad van Zeist acceptabel, als het gaat om de bouw van een nieuw azc op Kamp van Zeist. Buurgemeente Soest kon daarmee instemmen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.