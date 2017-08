Bouw op Sluiseiland Vianen heeft veel impact op omgeving

Het team van Smit's Bouwbedrijf is gestart met de voorbereidingen voor het bouwen van 184 woningen op Sluiseiland in Vianen. Het is een grote klus die niet ongemerkt voorbij zal gaan aan inwoners.

De verkeersstromen rond Sluiseiland worden flink aangepakt. Zo verdwijnt de rotonde waar onlangs nog een nieuw kunstwerk van glas werd neergezet. Deze rotonde wordt een verkeersplein, 'met meer ruimte voor het langzame verkeer' volgens de projectleider. Een andere belangrijke verkeersverandering is dat er vanaf de Julianabrug door de Hoekenstraat een nieuwe route komt, die de nieuwe wijk Hoef en Haag verbindt met het centrum. Verder komen er twee bruggen voor voetgangers bij: de verdiepte Mozesbrug bij de bibliotheek en een brug op het zuidpunt van Sluiseiland ter hoogte van Blankenborch.

De huidige rotonde langs Sluiseiland is vooral de stedenbouwkundige Richard Koek een doorn in het oog. Hij vindt deze 'een verkeersongeluk' en wil deze liever vandaag dan morgen nog 'opruimen'. In plaats van de rotonde komt er een tweede parkeerterrein, zodat er ruimte is voor de tweejaarlijkse Sleepbootdagen.

Nadruk op glas

Architect Bart Liesker zegt goed gekeken te hebben naar de bouw in Vianen. Dat zijn 'woningen schouder aan schouder in allerlei soorten en maten' volgens hem. Sluiseiland gaat daarbij aansluiten met de nadruk op glas, zodat de 'parkbeleving' van Sluiseiland optimaal is voor de bewoners. Voor het watermanagement zit Leon Valkenburg in het team. Hij houdt zich onder meer bezig met het zoeken van een geschikte plek voor extra waterberging, omdat er veel meer steen bij komt in dit deel van Vianen.

Er is nog een zoektocht bezig naar een belegger om te zien of maximaal 30 procent van de woningen in het huursegment kan vallen.

Een idee dat speelt is het terugbrengen van het beeld van de 19de eeuwse sluis van Vianen. Vanaf het nieuwe verkeersplein komen er brede trappen richting het kanaal, waar mensen op kunnen zitten en uitkijken over het water.