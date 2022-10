Bouw tijdelijke woningen op locatie voormalig schoolgebouw Hoograven bijna van start

Het is bijna zover: de bouw van tijdelijke woningen op de locatie van het voormalige ROC-schoolgebouw aan de Pagelaan in Hoograven-Zuid in Utrecht begint begin 2023. In de zomer kunnen naar verwachting de eerste bewoners worden verwelkomd.

De plannen voor woningen aan de Pagelaan lagen al even op de plank. In 2019 kwam het bericht naar buiten dat op de plek van het voormalige schoolgebouw zo’n 120 tot 160 nieuwe woningen zouden komen, maar vanwege verkeerslawaai van de nabijgelegen snelweg A12 gingen die plannen niet door.

Daarom werd in 2021 besloten om over te stappen op tijdelijke woonunits: zo’n 300 maar liefst. Ook op het Befu-terrein in Hoograven, waar voorheen de Betonmortel Fabriek Utrecht stond, zouden zo'n 150 tot 200 tijdelijke woonunits komen.

Voorloper van circulaire vastgoedeconomie

Een paar weken geleden is er dan ook echt begonnen met de sloop van het voormalig ROC-gebouw om plaats te maken voor de woningen. Maar in plaats van er lomp met de sloopkogel doorheen te gaan, probeert projectontwikkelaar Janssen de Jong delen van het schoolgebouw te hergebruiken.

,,Wij willen voorloper zijn van een circulaire vastgoedeconomie. Dus het oogsten van gebouwen in plaats van ze te slopen, aldus woordvoerster Debbie Nabuurs. ,,Dat doen we in samenwerking met zusteronderneming New Horizon Urban Mining.”

280 woonstudio’s

Wanneer 'de oogst’ van het voormalige schoolgebouw is afgelopen, kan de bouw van de tijdelijke woningen op de locatie beginnen. Dat is naar verwachting begin 2023. Het gaat om ongeveer 280 woonstudio’s in de sociale sector voor een tijdelijke periode van maximaal 10 jaar. In de zomer van 2023 moeten de eerste bewoners hier een intrekje in kunnen nemen.

