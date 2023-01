Bouw van prestigieuze woontoren in Utrecht al 2,5 jaar vertraagd: miljoenenclaims en rechtszaken

Alle ambities in Utrecht ten spijt: percentage huur- en koopwonin­gen voor middeninko­mens stijgt niet

Alle grote ambities van Utrecht ten spijt, het aantal middenhuurwoningen (tussen 763 euro en 1027 euro per maand) en betaalbare koopwoningen is de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen. Sinds 2018 stelt Utrecht zich ten doel dat in 2040 minstens een kwart van de woningen tot dit segment behoort, maar de realiteit is dat het aantal stabiel is gebleven op slechts 11 procent.

