Bouwmarkt Karwei nog steeds onbereikbaar na grote 'asbestbrand' Nieuwegein

Hier moet je in Utrecht zijn voor de meeste snoep met Sint-Maarten

19:15 Sociaal buurt-netwerk Nextdoor heeft in kaart gebracht welke Utrechtse wijken waarschijnlijk het meest vrijgevig zijn tijdens Sint-Maarten komende zaterdag. In Oog in Al is de kans het grootst op een stevige hoeveelheid snoep of fruit.