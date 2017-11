Bouwrijp maken van locatie nieuwe zwembad De Bilt is begonnen

Ayoub trots op zijn treffer: ‘Ik moet vaker aan mezelf denken’

13:51 Yassin Ayoub was gisteren de kleine patron van FC Utrecht. De middenvelder besliste het duel met Excelsior met zijn heerlijke 2-0. Daarmee is de orde in de subtop weer hersteld en is tegelijkertijd Excelsior, dat uit nog niet verloor dit seizoen, terug op aarde gezet.