Bouwspeeltuin Nieuwegein doet noodoproep aan vrijwilligers: ‘Doodzonde als dit er niet meer is’

Hutten bouwen, knutselen, buiten spelen, andere ouders of kinderen leren kennen. De bouwspeeltuin in Nieuwegein-Noord heeft een groot maatschappelijk belang, maar dreigt na de zomervakantie te moeten stoppen vanwege een tekort aan vrijwilligers. ,,Daarom doen we een noodoproep.”

Even niet op een scherm binnen, maar buiten in de natuur hutten bouwen van pallets, klauteren in de speeltoestellen, knutselen, dingen maken van een hamer en spijkers. ,,Op een natuurlijke manier spelen met de elementen”, noemt bestuurslid Kim van Dalen het.

Maatschappelijk belang

Elke woensdag- en zaterdagmiddag komen hier zo‘n 35 kinderen spelen. Zij komen uit Batau, maar ook uit de andere omliggende wijken. De speeltuin is ontstaan vanuit een maatschappelijk belang; kinderen die het thuis moeilijker hadden of die niet op vakantie gingen, konden zich hier uitleven. Inmiddels komt ‘alles en iedereen‘ en is het echt een ontmoetingsplek geworden, zegt Van Dalen.

Quote We zitten met de handen in het haar Kim van Dalen

De bouwspeeltuin is volgens haar één van dé speeltuinen van Nieuwegein. ,,Utrecht heeft allerlei grotere speeltuinen, IJsselstein heeft er een aantal, Houten in elk geval één. Hier in Nieuwegein hebben we een paar kleine speeltuintjes en twee bouwspeeltuinen. Doodzonde als dat er straks niet meer is.”

Want dat dreigt te gebeuren nu er niet genoeg vrijwilligers gevonden worden voor het bestuur. Twee bestuursleden gaan weg, waardoor Van Dalen na de zomervakantie nog maar met één ander persoon overblijft. ,,Daar gaan we het echt niet mee redden.”

Noodoproep

Want: er is een pand van de stichting zelf, er moet van alles worden geregeld en er worden zalen verhuurd om de kosten te kunnen betalen. ,,Met z‘n vieren konden we het net redden. Daarom doen we een noodoproep: meld je alsjeblieft aan.”

De organisatie is al 1,5 jaar op zoek. Ze promoten de oproep op de website, hebben overal flyers gehangen, het op social media gedeeld en in de nieuwsbrief gezet, maar reacties blijven uit. ,,We zitten met de handen in het haar.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.