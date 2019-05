‘Boven de 55 moet je geen hele marathon meer lopen’

VIDEO Burgemees­ter: brand gemeente­huis Woudenberg raakt hele dorp

12:40 In het monumentale gemeentehuis van Woudenberg heeft gisteravond laat een korte maar felle brand gewoed. De politie vermoedt dat de vlammen zijn aangestoken door een man of vrouw, die er na de daad op een scooter vandoor ging. Hij of zij is nog niet gepakt.