Bovenin de lucht hapert het vliegtuig van Henk (22). Even later stort hij neer. En niemand die het nog weet

Het is een onbewolkte en zonnige meidag in 1940. Koeien lopen in de wei van de rustieke buurtschap Portengen, vlakbij Breukelen. Maar rustig en ontspannen is het er allerminst. Duitse oorlogstroepen hebben vier dagen eerder de aanval ingezet op ons land. De oorlog woedt volop. Diezelfde middag wordt het centrum van Rotterdam met de grond gelijkgemaakt. Boven in de lucht bij Portengen hapert en reutelt de éénmotorige oorlogsjager van de dan 22-jarige piloot Henk Sitter. Zijn Fokker DXXI heeft pech.