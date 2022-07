Bowie en Sam zijn verliefd op elkaar, maar worden soms uitgescholden: ‘Ik doe gewoon of ik niks hoor’

Sam (rechts): ,,Bowie viel me op tijdens onze wekelijkse lhbtiq+meetings in het Moreelsepark. We zijn eerst op date gegaan en sinds vorige week is het aan. We zijn hier met een hele groep die we kennen via sociale media, vandaag moesten we uitwijken vanwege De Parade.’’



,,Vanaf mijn 14de ben ik me ervan bewust dat ik een man ben. Sinds een week zit ik aan de hormonen en in oktober krijg ik mijn eerste operatie, dan worden mijn borsten verwijderd.’’