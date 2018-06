Boze eigenaar houdt vol en vindt na vier jaar gestolen trekker terug

Wijkagent Gerhard Langeler was erbij toen de tractor aan de rechtmatige eigenaar werd overgedragen. „Het komt niet zo vaak voor dat een voertuig na zo’n lange tijd wordt teruggevonden.”

Waarom lukte het deze keer wel?

„Wat meespeelde was dat het de eigenaar na al die tijd nog dwars zat dat zijn voertuig was gestolen. Hij struinde met regelmaat het internet af. Nu was hij op zoek naar een grote grasmaaier, keek meteen even naar zijn trekker en vond hem op Marktplaats. Een zelfde tractor, ook met opvallende trekhaak aan de voorkant. Dat kon bijna niet missen.”

Hoe pakte hij het daarna aan?

„De man belde zijn schoonzoon en samen reden ze naar Maarsbergen, want ze wilden met eigen ogen de tractor zien. De verkoper was er niet, maar na een blik op de trekker, hadden ze zekerheid. Daarna belden ze de politie.”

Heeft hij dat zo goed aangepakt?

„Wat mij betreft prima. Omdat hij zijn eigendom al had gevonden, konden we meteen in actie komen en hoefden niet eerst dingen in gang te zetten via de Officier van Justitie. Bovendien had de man nog reservesleutels van de tractor. Dus het was, bij wijze van spreken, starten en wegrijden.''

En de verkoper?

„Die is aangehouden op verdenking van heling en wellicht meer dan dat. Gezien de bedragen waarom het ging, moet hij geweten hebben dat het om gestolen waar ging. Wellicht is hij zelf de dief.”

De tractor kon gelijk mee?