Boze erfpachters laten onderzoek uitvoeren naar afkoopregeling

Een groep huizenbezitters die ontevreden is over de nieuwe afkoopregeling van hun erfpacht, heeft geld ingezameld om juridisch onderzoek te laten uitvoeren naar het plan. Via een crowdfundingsactie is tussen de 15.000 en 20.000 euro opgehaald.