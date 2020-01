Boze Koerden bij Vakantiebeurs: ‘Met vakantie naar Turkije steun je bloedvergieten’

videoEnkele tientallen Koerden riepen vanmiddag bezoekers van de Vakantiebeurs in Utrecht op niet naar Turkije op vakantie te gaan. Volgens de demonstranten steunen toeristen ‘onderdrukking en bloedvergieten’ als ze hun vakantiegeld in het land uitgeven.

De Koerden verzamelen zich rond 13.00 uur op het Jaarbeursplein. Met spandoeken, vlaggen en toespraken proberen ze de aandacht te trekken van de mensen die op weg zijn naar de beurs. ,,Met het geld dat u uitgeeft aan uw hotelverblijf wordt een kogel gekocht waarmee een sluipschutter een Koerdisch kind door het hoofd schiet,’’ schreeuwt een van de sprekers in de microfoon. ,,Boycot Turkije.’’

Turkije is een van de deelnemers aan de vijftigste editie van de Vakantiebeurs. Beursbezoekers reageren niet of nauwelijks op de demonstranten. Een enkeling blijft staan om foto of een video te maken. ,,Het ontroert mij altijd als mensen ergens voor strijden’’, zegt een vrouw die met haar man op weg is naar de beurs. Het echtpaar is er nog uit waar de vakantie dit jaar heengaat. ,,Maar het wordt geen Turkije’’, verzekert de vrouw.

Voordat de demonstratie kan beginnen, moet de politie even optreden. Op de plek waar de Koerden mogen verzamelen, staat een kraampje van De Telegraaf. De krantenverkopers moeten hun boeltje oppakken. Dat doen ze graag. ,,Met al dat lawaai verkopen we geen kranten.’’

Volledig scherm © Marnix Schmidt

Volgens Karlo van het platform Boycott Turkey dat de demonstratie organiseert, is het protest in Utrecht ook een waarschuwing. ,,De terroristen van IS zijn door de Koerden verslagen. Nu de Koerden in het noorden van Syrië moeten vluchten voor Turkije komt IS weer terug. Dat is ook jullie probleem in Europa.’’