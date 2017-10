Boze ondernemer: 'Gemeente meet niet met twee, maar met vier maten'

De eigenaar is verontwaardigd. Enkele dagen geleden moest hij op last van de gemeente zijn reclamehoorn verwijderen. Die stond volgens een handhaver in de weg. ,,De hoorn staat er al een paar jaar, maar plotseling stond hij in de weg. Ik moest de hoorn weg halen, anders kreeg ik een boete van 500 euro. Ik mag wel binnen een meter van mijn zaak reclame maken, maar daar heeft de hoorn geen nut. Die moet mensen naar binnen lokken.''



Regter haalde schoorvoetend de hoorn weg. Hij wilde geen boete riskeren. Tot zijn grote ontzetting zetten een paar bouwvakkers dinsdagochtend een grote grijze kast neer, een metertje van de plaats van de hoorn. ,,Die staat zeker niet in de weg?'', reageert Regter boos. ,,Ik wist niet wat ik zag toen ik dinsdagochtend naar mijn werk kwam. Iedereen in de buurt vindt het ding lelijk en vraagt zich af of die niet ergens anders geplaatst had kunnen worden.''