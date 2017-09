Boze verzorgenden slaan tenten op voor Lopiks zorgcentrum

Medewerkers van De Schutse in Lopik slapen vanaf vannacht in tenten voor de deur van het zorgcentrum. Ze willen hun pleidooi voor meer personeel vooral in de nachtelijke uren kracht bijzetten.

Eerder deze week luidden onder meer verzorgenden Marry Langerak en Annet Eikendal met een verhalenboek de noodklok over de magere bezetting ’s nachts. Eén verzorgende heeft dan de verantwoordelijkheid over 30 mensen en kan daarnaast worden opgeroepen door een even groot aantal bewoners van aanleunwoningen.

Tijdens de actie overnachten ook medewerkers van AxionContinu, die op andere locaties voor De Schutse werken, voor de deur. FNV Zorg & Welzijn ondersteunt de actie. ,,Ze doen dit om hun collega’s die in de nacht moeten werken te ondersteunen. Medewerkers staan hier ’s nachts helemaal alleen in een pand met meer dan 60 kwetsbare ouderen. De werkdruk is té hoog en het leidt tot onveilige situaties voor bewoners en medewerkers. De directie is doof voor dit probleem en daarom hebben de medewerkers voor deze noodoplossing gekozen. Ze blijven voor de deur bivakkeren, totdat de directie met een echte oplossing komt’’, aldus Bernard Koekoek, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn.

Quote Ze blijven voor de deur bivakkeren, totdat de directie met een echte oplossing komt Bernard Koekoek, FNV-bestuurder

,,Er moet iemand bij in de nachtdienst. De directie moet dit zo snel mogelijk regelen. De huidige situatie is onhoudbaar voor medewerker en cliënt. Maar zolang de situatie niet verbetert, laten de collega’s elkaar niet in de steek en blijven ze op deze manier samen in de nacht’’, sluit Koekoek af.

Overigens is het de bedoeling dat niet alleen zorgmedewerkers, maar ook buren en familieleden uit protest blijven slapen.