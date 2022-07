De jacht op huisjesmelkers: als alle kamers een slot hebben, is het foute boel

Zo herken je de huisjesmel­ker: torenhoge huurprij­zen, schimmel (en nog heel veel andere foute zaken)

Onbehandelde schimmel in de douche, een torenhoge huurprijs, rare eisen in het huurcontract (‘alleen authentieke oplader van je telefoon gebruiken'). De Utrechtse huurscene is niet altijd even netjes en daarom is er nu een meldpunt voor ‘huisjesmelkers’. Maar wanneer is je huisbaas nou eigenlijk een huisjesmelker? En wat kun je ertegen doen?

18 februari